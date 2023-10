Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet C. (46) yönetimindeki 45 R 7822 plakalı otomobil, Gediz-Simav Çevre Yolu'ndaki Buğday Pazarı Kavşağı'nda Rahim S'nin (67) kullandığı 45 TY 588 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan sürücüsü Ahmet C. ile aynı araçtaki Hafize C. (82) ve İbrahim Talha C, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.