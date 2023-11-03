Kütahya iğne oyası coğrafi işaret tescili aldı Kütahya iğne oyası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kütahya iğne oyası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından yapılan başvuru sonucunda Kütahya iğne oyası, coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındı. Kütahya'nın coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 21'e yükselmiş oldu.

Vali Musa Işın, coğrafi işaret tescilinin Kütahya'nın kültürel mirasının korunmasına ve ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Kütahya iğne oyasının coğrafi işaret tesciliyle ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla tanınacağını ve değer kazanacağını ifade eden Işın, tescilin, bu eşsiz el sanatının gelecek nesillere de korunarak aktarılmasını sağlayacağını kaydetti.

Işın, iğne oyasının şehrin kültüründe ve ekonomisinde büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirerek yüzyıllardır Kütahya'da özenle üretilen bu geleneksel el sanatının, kadınların emeğiyle ortaya çıkan zarif ve özgün tasarımlarıyla benzersiz olduğunu vurguladı.