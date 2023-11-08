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        Kütahya ile Bosna Hersek'in Zivinice kenti "kardeş şehir" oldu

        Kütahya Belediyesi ile Bosna Hersek'in Zivinice Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:29
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        Kütahya ile Bosna Hersek'in Zivinice kenti "kardeş şehir" oldu
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        Kütahya Belediyesi ile Bosna Hersek’in Zivinice Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

        Bosna Hersek Federasyonu'nun Tuzla kantonuna bağlı Zivinice Belediye Başkanı Began Muhic ve beraberindeki heyet, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

        Işık, yaptığı açıklamada, ziyaretten memnuniyet duyduklarını, Kütahya Belediyesi olarak onurlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

        Belediyelerin kardeş olmasının birçok avantajının olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

        "İki belediyemizin kardeş olması ve kardeş olduktan sonra da iki belediyenin sakinleri arasında başta kültürel, sosyal, spor, ekonomik, ticari ve siyasi iş birliğimizin artması konusunda ortak çalışmamız olacak. İleride Avrupa Birliği fonları başta olmak üzere birçok uluslararası fondan yararlanmak üzere ortak projeler yapıp iki şehrin insanlarını birbirine kaynaştıracağız."

        Muhic de Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel geçmişlerinden dolayı hiçbir zaman iki ülkeyi ayrı olarak değerlendirmediklerini, bir millet olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Alim Işık ile Began Muhic tarafından protokolün imzalanmasıyla tören sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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