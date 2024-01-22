Kütahya'da devrilen yolcu otobüsündeki 18 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkan İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.