Kütahya'da operasyonda polise saldırdığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, yaklaşık bin sentetik hap, 8,32 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen ve gözaltına alınmamak için polise direnen T.B.E, K.K. ve C.Ç'nin saldırısına uğradı.

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