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        Kütahya'daki Altıntaş Ovası'nda alternatif ürün olarak yetiştirilen biber, üreticisini sevindirdi

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bazı üreticilerin alternatif ürün olarak deneme amaçlı yetiştirdiği biberlerin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:35
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        Kütahya'daki Altıntaş Ovası'nda alternatif ürün olarak yetiştirilen biber, üreticisini sevindirdi
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bazı üreticilerin alternatif ürün olarak deneme amaçlı yetiştirdiği biberlerin hasadına başlandı.

        Kütahya ve çevre illerin arpa, buğday, şeker pancarı ve nohut gibi tahıl ve endüstriyel ürün ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan ilçede, kimi üreticiler bu sene alternatif olarak bibere yöneldi.

        Altıntaş Ovası'ndaki üretimden başarılı sonuç alan üreticiler, işçilerle tarlalarından topladıkları biberi satış noktalarına gönderiyor.

        Murathanlar köyünde yaşayan Hasan Tamir, gazetecilere, önceki yıllarda genellikle hububat ektiklerini ancak yaklaşık 100 dekar büyüklüğündeki tarlasına ilk kez biber fideleri diktiğini söyledi.

        Biberin veriminin kendilerini memnun ettiğini belirten Tamir, "Arazimize dolmalık, sivri, çarliston, Demre, üçburun ve yeşil kıl biber çeşitlerinin fidelerini diktik. 'Olmaz' diyenler oldu ama oldukça güzel verim alıyoruz. Yaklaşık 50 tarım işçimizle günde 10-12 ton biber toplayıp kamyonlarla Ankara'ya gönderiyoruz." dedi.

        Tamir, bu üretimle oldukça verimli topraklara sahip ilçede farklı ürünlerin yetişebileceğini gösterdiklerini vurguladı.

        Babasıyla çalışan Tahir Tamir de arazilerinde başka ürünler yetiştirmeyi deneyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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