Kütahya'daki Altıntaş Ovası'nda alternatif ürün olarak yetiştirilen biber, üreticisini sevindirdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bazı üreticilerin alternatif ürün olarak deneme amaçlı yetiştirdiği biberlerin hasadına başlandı.

Kütahya ve çevre illerin arpa, buğday, şeker pancarı ve nohut gibi tahıl ve endüstriyel ürün ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan ilçede, kimi üreticiler bu sene alternatif olarak bibere yöneldi.

Altıntaş Ovası'ndaki üretimden başarılı sonuç alan üreticiler, işçilerle tarlalarından topladıkları biberi satış noktalarına gönderiyor.

Murathanlar köyünde yaşayan Hasan Tamir, gazetecilere, önceki yıllarda genellikle hububat ektiklerini ancak yaklaşık 100 dekar büyüklüğündeki tarlasına ilk kez biber fideleri diktiğini söyledi.