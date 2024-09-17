Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i anma kortejini karşıladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca parti binası önünden başlatılan Adnan Menderes'i anma kortej yürüyüşü, Menderes Bulvarı takip edilerek Zafer Meydanı'nda sona erdi.

Korteji meydanda karşılayan Yılmaz, yaptığı konuşmada, Menderes'in idam edilişinin 63. yılında milletin adamına, milletin teveccüh gösterdiğini söyledi.

Adnan Menderes'e kuruluşun, kurtuluşun ve demokrasinin şehri Kütahya'dan rahmet dileyen Yılmaz, "Onlarla birlikte geçmişten bugüne vatan için, millet için, mukaddesat için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vefat etmiş olan gazilerimize aynı şekilde rahmet diliyoruz. Şu an hayatta olan gazilerimize Allah sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Şehitlerimizden bize emanet olan bu güzel vatana en güzel şekilde hep birlikte inşallah sahip çıkacağız. Bir daha o acı hadiseler tekerrür etmesin diye ülkemize, demokrasimize hep birlikte sahip çıkacağız." diye konuştu.

Yılmaz, Kütahya'da akşam saatlerinde Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını anma programına katılacağını dile getirdi. Bunun özel bir program olacağını belirten Yılmaz, "Orada daha geniş bir şekilde bu konuları tekrar konuşacağız. Yeni nesillere bu tarih şuurunu inşallah hep birlikte aktaracağız." dedi. Menderes ile Kütahya arasında önemli bir gönül bağının olduğunu kaydeden Yılmaz, merhum Başbakan'ın Kütahya milletvekilliği yaptığını, 27 Mayıs hain darbesinden sonra bu şehirde gözaltına alındığını hatırlattı.