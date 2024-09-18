Maden Yasası "saha rehabilitasyonu", "iş güvenliği" ve "izin" konularını kapsayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, yeni yasama döneminde meclise sunulacak Maden Yasası'ndaki en temel konuların, maden sahalarının rehabilitasyonu, iş güvenliği ve ruhsat alındıktan sonraki izin süreçlerinin tek bir noktadan yürütülmesiyle ilgili alt yapı çalışmaları olduğunu bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, yeni yasama döneminde meclise sunulacak Maden Yasası'ndaki en temel konuların, maden sahalarının rehabilitasyonu, iş güvenliği ve ruhsat alındıktan sonraki izin süreçlerinin tek bir noktadan yürütülmesiyle ilgili alt yapı çalışmaları olduğunu bildirdi.
Tancan, Anadolu Ajansının
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