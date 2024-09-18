Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Maden Yasası "saha rehabilitasyonu", "iş güvenliği" ve "izin" konularını kapsayacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, yeni yasama döneminde meclise sunulacak Maden Yasası'ndaki en temel konuların, maden sahalarının rehabilitasyonu, iş güvenliği ve ruhsat alındıktan sonraki izin süreçlerinin tek bir noktadan yürütülmesiyle ilgili alt yapı çalışmaları olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden Yasası "saha rehabilitasyonu", "iş güvenliği" ve "izin" konularını kapsayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, yeni yasama döneminde meclise sunulacak Maden Yasası'ndaki en temel konuların, maden sahalarının rehabilitasyonu, iş güvenliği ve ruhsat alındıktan sonraki izin süreçlerinin tek bir noktadan yürütülmesiyle ilgili alt yapı çalışmaları olduğunu bildirdi.

        Tancan, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler

        Benzer Haberler

        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (3)
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (3)
        Madenciler afetlere, yarışmalarla hazırlanıyor
        Madenciler afetlere, yarışmalarla hazırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i anma programın...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i anma programın...
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (2)
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (2)
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kütahya İş Dünyası Buluşması"nda konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kütahya İş Dünyası Buluşması"nda konuştu: