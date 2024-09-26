Kütahya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mustafa T. (60) idaresindeki 43 ABL 626 plakalı midibüs, Domaniç-İnegöl kara yolunun 1. kilometresinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Ali G'nin (65) kullandığı 43 AN 465 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Ali G, Şerife G, Tuğba G, Elfin Ö. ve Ayşe B. ile midibüsteki Zehra Ş, Aygül Y, Cennet C, Emine K. ve Murat K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerin ardından Domaniç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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