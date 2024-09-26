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        Kütahya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:48
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        Kütahya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mustafa T. (60) idaresindeki 43 ABL 626 plakalı midibüs, Domaniç-İnegöl kara yolunun 1. kilometresinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Ali G'nin (65) kullandığı 43 AN 465 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Ali G, Şerife G, Tuğba G, Elfin Ö. ve Ayşe B. ile midibüsteki Zehra Ş, Aygül Y, Cennet C, Emine K. ve Murat K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerin ardından Domaniç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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