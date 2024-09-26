Kütahya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ali G, Şerife G, Tuğba G, Elfin Ö. ve Ayşe B. ile midibüsteki Zehra Ş, Aygül Y, Cennet C, Emine K. ve Murat K. yaralandı.

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