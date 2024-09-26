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        Kütahya'da firmalar "Tedarik Zinciri Programı"nda buluştu

        Kütahya'da bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve yerel tedarikçilerin iş hacminin artırılması amacıyla "Tedarik Zinciri Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:40
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        Kütahya'da firmalar "Tedarik Zinciri Programı"nda buluştu
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        Kütahya'da bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve yerel tedarikçilerin iş hacminin artırılması amacıyla "Tedarik Zinciri Programı" düzenlendi.

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) ev sahipliğinde oda hizmet binasında yapılan etkinlikte firmaların satın alma yöneticileri ve yetkilileri, kurulan stantlarda ürün ve hizmetlerini tanıttı.

        KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, gazetecilere, bu programı firmaların talepleri üzerine Kütahya'da ilk kez gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yerelde firmaları bir araya getirerek iş hacmini artırma hedefiyle programı düzenlediklerini belirten Argat, şöyle konuştu:

        "Böyle bir organizasyonla satın almacılar ve tedarikçileri bir araya getirelim istedik. Firmaların satın almacılarını davet ettik. Burada görüşmeler yapacaklar. Firmalarımız kendilerini tanıtma fırsatı bulacak. Burada kendi ürünlerini, ne yaptıklarını, hangi alanda faaliyet gösterdiklerini, detay görüşmelerini de yapacaklardır. Önemli olan burada bire bir, yüz yüze diyaloglarının başlamasıdır. Bunu çok önemsiyoruz."

        Argat, yerel tedarikin, kent ekonomisini güçlendireceğine ve kalkınmayı hızlandıracağına inandıklarını dile getirdi.

        Tedarikçilerin üretim ve standart gelişimine destek verilmesini çok önemsediklerini vurgulayan Argat, "Bununla birlikte rekabete hazır hale geliniyor. Sadece Kütahya'daki firmalarımıza değil Türkiye ölçeğinde hatta globalde dünya ölçeğinde tedarikçi konumuna çok rahatlıkla gelebilirler." dedi.

        Esin Güral Argat, program kapsamında firma yetkililerinin dijital dönüşüm hakkında da bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

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