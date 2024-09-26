Kütahya'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.İ, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. M.İ. ve A.E. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen 3 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Kütahya'da polis tarafından tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.