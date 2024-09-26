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        Kütahya'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

        Kütahya'da polis tarafından tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:11
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        Kütahya'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
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        Kütahya'da polis tarafından tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, tefeciler tarafından mağdur edildikleri öne sürülen 14 kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen 3 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.İ, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. M.İ. ve A.E. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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