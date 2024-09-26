Kütahya'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
Kütahya'da polis tarafından tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kütahya'da polis tarafından tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, tefeciler tarafından mağdur edildikleri öne sürülen 14 kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen 3 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.İ, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. M.İ. ve A.E. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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