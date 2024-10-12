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        Kütahya'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:28
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        Kütahya'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Fıranlar köyünde 45 yaşındaki Mustafa Çağlar, plakası henüz öğrenilemeyen traktörüyle evinden ayrılarak tarlasına gitti.

        Sürücü Çağlar, pullukla toprağı sürerken kontrolden çıkan traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Tavşanlı ilçesindeki Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Çağlar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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