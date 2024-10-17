Kütahya'da "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı" sergisi açıldı

Katılımcılardan büyük ilgi gören sergide, yetişkin eğitimine yönelik tematik yaklaşımın önemine dikkat çekildi. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Sergide emeği geçenleri tebrik eden Başyiğit, “Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve bu projelerle uluslararası alanda adımızı duyurmak bizler için büyük bir gurur kaynağı." dedi.

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