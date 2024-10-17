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        Kütahya'da "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı" sergisi açıldı

        Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünce "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı Projesi" kapsamında düzenlenen Erasmusdays sergisi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:35
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        Kütahya'da "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı" sergisi açıldı
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        Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünce "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı Projesi” kapsamında düzenlenen Erasmusdays sergisi törenle açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kurum bahçesindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, projenin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sergide emeği geçenleri tebrik eden Başyiğit, “Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve bu projelerle uluslararası alanda adımızı duyurmak bizler için büyük bir gurur kaynağı." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergilenen el işi çinilerin bulunduğu stantlar gezip eserleri inceledi.

        Törende, usta öğreticilere katkılarından dolayı sertifikaları takdim edildi.

        Katılımcılardan büyük ilgi gören sergide, yetişkin eğitimine yönelik tematik yaklaşımın önemine dikkat çekildi. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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