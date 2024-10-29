Kütahya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Hüseyin G, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya dönüşen olayda Veli A, ruhsatsız tabancası ile ateş ederek Hüseyin G'yi yaraladı.

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta araç park etme meselesi nedeniyle Veli A. (61) ile aynı sokakta oturan Hüseyin G. (33) arasında tartışma çıktı.

Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

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