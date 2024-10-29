Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 01:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta araç park etme meselesi nedeniyle Veli A. (61) ile aynı sokakta oturan Hüseyin G. (33) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Veli A, ruhsatsız tabancası ile ateş ederek Hüseyin G'yi yaraladı.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Hüseyin G, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekibi tarafından olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da komşular arasından park kavgası: 1 yaralı
        Kütahya'da komşular arasından park kavgası: 1 yaralı
        Kütahya'daki Boyalı Dağı, sonbaharın renklerine boyandı
        Kütahya'daki Boyalı Dağı, sonbaharın renklerine boyandı
        Kütahya'daki orman yangını 5,5 saatte kontrol altına alındı
        Kütahya'daki orman yangını 5,5 saatte kontrol altına alındı
        Kütahya'da orman yangını (2)
        Kütahya'da orman yangını (2)
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı