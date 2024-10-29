Kütahya'da anızdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Dumanları görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Domaniç ve Çukurca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Durabey köyü Eslemez mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

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