Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, 'Sandığın söylediklerini bir talimat kabul edip önümüzdeki süreci planlayacağız.' demişlerdi. Aynen o yolda ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Koşar adım çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de önümüzdeki süreçte göreceksiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, 'Sandığın söylediklerini bir talimat kabul edip önümüzdeki süreci planlayacağız.' demişlerdi. Aynen o yolda ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Koşar adım çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de önümüzdeki süreçte göreceksiniz." dedi.

        Yılmaz, partisinin Kütahya İl Teşkilatı'nı ziyaretindeki toplantıda, kente parti il yöneticileriyle istişare için "şehir çalışmaları" kapsamında geldiğini söyledi.

        Yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonucu dikkate aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız, 'Sandığın söylediklerini bir talimat kabul edip önümüzdeki süreci planlayacağız.' demişlerdi. Aynen o yolda ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Koşar adım çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Ülkemize hizmet yarışında iktidar olduğumuz 2002'den bu yana verdiğimiz bu büyük mücadelenin taşlanacağı daha güzel hizmetleri yaparak ülkemize hizmet etmenin verdiği mutluluğu yüreğimizde hissederek, ülkemiz insanının da hayır duasını alıp beraberinde de Allah'ın rızasını geleceğine inandığımız bu kutlu mücadelede gayretle koşmaya devam edeceğiz."

        Yılmaz, AK Parti'nin 22 yıldır gecesini gündüzüne katarak gerek yerelde, gerekse de merkezi hükümette ülkeye hizmet etmeye devam ettiğini vurguladı.

        AK Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizim onlardan en büyük farkımız, biz insanın hayatını iyileştiririz. Sonuçta insanın bir hayır duasını alırsak, onun devamında Allah'ın da rızasını alacağımıza inandığımız bir inançtan, bir mefkureden, bir idealden hareketle bu işi yapıyoruz. Onlardan farkımız bu." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir de birer konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Kütahya DPÜ'de ameliyathaneler için anestezi gazı filtresi geliştirildi
        Kütahya DPÜ'de ameliyathaneler için anestezi gazı filtresi geliştirildi
        Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Kütahya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 11 araç tahsis edildi
        Kütahya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 11 araç tahsis edildi
        Kütahya'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanda ölü bulundu
        Kütahya'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanda ölü bulundu
        Gediz'de çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü
        Gediz'de çıkan orman yangını 3 saatte söndürüldü