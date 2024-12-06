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        Kütahya'da kahvehanede bıçaklanan kişi öldü

        Kütahya'nın Emet ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:52
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        Kütahya'da kahvehanede bıçaklanan kişi öldü
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Çerte köyünde yaşayan Ramazan Tezcan (39), kahvehaneye gelen A.A'nın (28) bıçaklı saldırısına uğradı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vücuduna 5 bıçak darbesi isabet eden Tezcan, sağlık görevlilerince götürüldüğü Çavdarhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Katil zanlısı A.A. ise jandarma ekiplerince olayın yaşandığı kahvehanede gözaltına alındı.

        İkili arasında iki gün önce tartışma yaşandığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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