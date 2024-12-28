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        Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda bulundu

        Kütahya'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kişi, karla kaplı ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:13
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        Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda bulundu
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        Kütahya'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kişi, karla kaplı ormanlık alanda bulundu.

        Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar'dan dün sabahtan itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

        Bir çobanın Uçarı'ı gördüğü ihbarı üzerine Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda AFAD ekibinin yoğunlaştırdığı arama çalışması, yoğun kar ve tipi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

        Sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatan ekipler, bölgedeki bir derenin kenarında Uçar'ı buldu.

        Geceyi dağda geçirdiği öğrenilen Uçar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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