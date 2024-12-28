Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda bulundu

Bir çobanın Uçarı'ı gördüğü ihbarı üzerine Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda AFAD ekibinin yoğunlaştırdığı arama çalışması, yoğun kar ve tipi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar'dan dün sabahtan itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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