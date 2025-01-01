Kütahya'da gençler sabah namazında buluştu

Kütahya’da vatandaşlar ve gençler, üç ayların başlamasından dolayı sabah namazında bir araya geldi.

Kütahya İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, “Kütahya 2025’te huzurda buluşuyor” ve “Gençler sabah namazında buluşuyor” sloganlarıyla tarihi Ulu Cami’de düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Müezzin Mehmet Ali Sarı’nın Yasin-i Şerif tilavetinin ardından namaz kılındı.