Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        S.C. idaresindeki 06 FU 9625 plakalı tır, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunda aynı yöne giden Ali Rıza G'nin kullandığı 10 DU 951 plakalı otomobile arkadan hafif şekilde çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından refüjdeki ağaca çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ali Rıza G. ile araçtaki Ali Osman K. ve Hasan K. sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        SGK ilçe müdürü kazada hayatını kaybetti
        SGK ilçe müdürü kazada hayatını kaybetti
        Gediz SGM Müdürü Kütahya'daki trafik kazasında hayatını kaybetti
        Gediz SGM Müdürü Kütahya'daki trafik kazasında hayatını kaybetti
        Polisten kaçan alkollü sürücü otomobille takla attı
        Polisten kaçan alkollü sürücü otomobille takla attı
        Kütahya'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil, demir yoluna devri...
        Kütahya'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil, demir yoluna devri...
        Donmak üzereyken bulunmuştu; toprağa verildi
        Donmak üzereyken bulunmuştu; toprağa verildi
        "Kütahya türkülerinin babası" Hisarlı Ahmet, mezarı başında anıldı
        "Kütahya türkülerinin babası" Hisarlı Ahmet, mezarı başında anıldı