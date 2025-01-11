Adalet Bakanı Tunç, AK Parti 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, muhalefeti eleştirerek, "Bunların siyaseti, kırmızı karttır. O nedenle bu millet, onlara her zaman, her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecektir inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Tunç, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin "eser siyaseti" olduğunu söyledi.

Ana muhalefetin siyasetinin de "kırmızı kart siyaseti" olduğunu vurgulayan Tunç, "İşte bunlar, hep bu kırmızı kartla engellemeye çalışmışlardır, güzel, iyi işleri. İyi icraatlara hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bunların geleneğinde bu vardır." diye konuştu.

CHP'nin Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının karşısında olduğunu aktaran Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Onlar, rahmetli Menderes'e de kırmızı kart göstermişlerdir, rahmetli Özal'a da kırmızı kart göstererek onun yolunu kesmek istemişlerdir, rahmetli Erbakan Hoca'mıza neler yapmışlardı. Hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdikleri o kırmızı kartı milletimiz çok iyi hatırlıyor. Havaalanlarına karşı gelenler, bunlardır. Nükleer santrale, kömüründen barajlarına varıncaya kadar hepsine karşı gelen, kırmızı kart göstermek isteyen, bu CHP zihniyetidir. Bu ülkenin, milli iradenin önünün kesilmesinde, her 10 yılda bir darbecilerin, muhtıracıların destekçisi olan, bu Yassıada zihniyetidir."

Tunç, muhalefetin demokrasiye kırmızı kart göstermeyi gelenek haline getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün de gösterdikleri o seremoniden milletimiz o eski kırmızı kartları gayet hatırlamaktadır. Bunlar, 28 Şubat'ta gösterdikleri o kırmızı kartlarla başörtülü kızlarımızı, üniversite birincisi olan, kürsülere konuşma yapmak için çıkan, ödülünü almak için çıkan kızlarımızı yaka paça kürsülerden indirerek kırmızı kart gösterenlerdir. Başörtüsüyle seçilen milletvekilimiz Merve Kavakçı'ya, 'Bu kadına haddini bildirin. Buna kırmızı kart gösteriyoruz. Buna mecliste iş yok.' diyen bunlardır. Bunların siyaseti, kırmızı karttır. O nedenle bu millet, onlara her zaman, her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecektir inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

- "Ülkemizi huzurlu geleceğe kavuşturmak, en önemli görevimiz" Tunç, AK Parti'nin "önce insan" demeye devam edeceğini belirterek, eğitimden sağlığa, kültürden adalete, güvenliğe, her alanda insanı, aileyi ve toplumu güçlendireceklerini anlattı. İstikrarlı kalkınma hamlelerine ve demokrasiyi güçlendirmeye hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Tunç, 22 yılda çok mesafe aldıklarını, temel kanunların tamamını yenilediklerini ifade etti. Tunç, anayasanın toplumun ihtiyacına cevap vermesi ve anayasada vesayetçi ruhu azaltmaya yönelik çok önemli reformları hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kadın haklarından çocuk haklarına, hak arama yollarını artıran kamusal, yapısal dönüşümü sağlamaya yönelik önemli düzenlemeleri, Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Kurulunun yapısını, demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik. Bu ülkede bir daha darbeler olmasın, milli iradenin önü kesilmesin diye anayasamızda yaptığımız değişiklikler, Yüksek Askeri Şuranın ve Milli Güvenlik Kurulunun yapısı, 'Sıkıyönetim ilan edilemez.' hükmünün getirilmesi ve darbecilerin yargılanabileceğine dair anayasa değişiklikleri, tüm bunlar, anayasamızdaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik önemli reformlardı." Adalet Bakanı Tunç, bu çalışmaları yeterli görmediklerinin altını çizerek, şunları paylaştı: "Yeni bir anayasa' diyoruz. Demokratik, sivil, katılımcı ve herkesin içinde kendini bulduğu, her kesimin içinde kendini bulduğu, temel hak ve özgürlükleri daha da güvence altına alan bir demokratik anayasayı inşallah yapmak mecburiyetindeyiz. 'Türkiye Yüzyılı'na başlarken bunu başardığımızda milletimize olan en önemli borçlarımızdan birini daha ödemiş olacağız. Tabii ülkemizi huzurlu geleceğe kavuşturmak, en önemli görevimiz. Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nda nasıl kronikleşmiş sorunları birer birer ortadan kaldırmışsak, Kürt kökenli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini alabildiğine genişletmiş ve hiçbir ayrımcılık olmasın diye ülkemizin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hiçbir ayrım yapmadan eserler üretmişsek, yine üretmeye, kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Teröre de hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Silahlarıyla beraber terörü toprağa gömmekte kararlıyız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şehit ailelerimizin mirasına hep beraber sahip çıkacağız."