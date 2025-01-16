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        Kütahya'da anaokulu öğrencileri çini çamuruna şekil verdi

        Kütahya'da anaokulu öğrencileri, okullarında düzenlenen etkinlikle çini çamurundan çeşitli objeler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:32
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        Kütahya'da anaokulu öğrencileri çini çamuruna şekil verdi
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        Kütahya'da anaokulu öğrencileri, okullarında düzenlenen etkinlikle çini çamurundan çeşitli objeler yaptı.

        Kütahya Şehit Semih Akyıldız İlkokulu bünyesindeki anasınıfının öğrencileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız ve çini ustasıyla bir araya geldi.

        Çocuklar, çini ustalarının yardımıyla çini çamurundan uğur böceği, kelebek, fil, lale ve kase gibi objeler yaptı.

        Etkinlikte çocuklara çini sanatı hakkında bilgi de verildi.

        Çini sanatçısı Yıldız, yaptığı açıklamada, Kütahya'nın ve Türkiye'nin kadim sanatlarından çiniyi çocuklara anlatmak amacıyla bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Çocukların çini çamuruyla oynamasının birçok faydası olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:

        "Okulumuzun hazırladığı ve bizlerin de destek verdiği bu gibi etkinlikler minik yavrularımızın kendilerini ifade etmelerine imkan sunacaktır. Çocuklarımızın çamurla oynamaları ve ona şekil vermeye çalışmaları, onlara kendi elleriyle bir şeyleri değiştirme imkanı verir. Bunun yanı sıra çamura temas eden ellerle vücuttaki negatif enerji dışarıya atılır. Bu etkinlikler aynı zamanda çocukların el kaslarının gelişmesine de katkı sağlar."

        Yıldız, bu tür etkinliklerin ev ortamında da yapılabileceğini, çocukların bu sayede teknolojik aletlerin zararlı etkilerinden korunabileceğini dile getirdi.

        Çini etkinliğinin ardından bağışçıların destekleriyle Türkiye'deki yüzlerce okula kütüphaneler kurarak kitap desteğinde bulunan emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk de çocuklara boyama kitabı hediye etti.

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