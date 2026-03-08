Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da görme engellilere konuşan saat desteği verildi

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları tarafından başlatılan "Zamanı Duymak" projesi kapsamında temin edilen konuşan saatler, görme engelli vatandaşlara teslim edildi.

        Giriş: 08.03.2026 - 12:14
        Kütahya İHH Kadın Kolları, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Altı Nokta Körler Derneği üyelerinin günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla bir kampanya yürüttü.

        Dernek üyeleriyle yapılan istişareler sonucu ortaya çıkan "konuşan saat" ihtiyacı, hayırseverlerin desteğiyle karşılandı.

        Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya İHH Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, Altı Nokta Körler Derneği’ne yaptıkları ziyarette görme engellilerin yaşadığı teknik zorlukları tespit ettiklerini belirtti.

        Karakaya, şunları kaydetti:

        "Görme engelli vatandaşlarımızın zamanı takip etme noktasında yaşadıkları sıkıntıyı öğrenince gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle bir kampanya başlattık. Bugün itibarıyla 30 adet konuşan saati ve toplanan 8 bin liralık nakdi bağışı derneğimize teslim ettik. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak hepimizin görevi. İHH olarak bu tür projeleri sürdüreceğiz."

        Bağışları teslim alan Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ise ramazan ayının yardımlaşma ruhuna vurgu yaptı.

        Desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Barış, şu değerlendirmede bulundu:

        "Peygamber Efendimiz'in 'Kolaylaştırın, zorlaştırmayın' hadis-i şerifinden yola çıkarak üyelerimizin hayatına erişilebilir bir imkan sunulması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu bağışlar sadece maddi bir destek değil, toplumdaki empati ve dayanışma duygularını güçlendiren birer köprüdür. Her bir bağış bir başkasının hayatında fark yaratıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

