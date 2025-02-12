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        Kütahya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:52
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        Kütahya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı yaptıkları belirlenen N.B. ve F.B'yi takibe aldı.

        Ekipler, şüphelilere ait tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

        Bu adreslerde yapılan aramalarda, 13,75 litre alkol,183 sahte bandrol, 84 içki kapağı kapama aparatı, 27 karton alkol kutusu, 25 şeffaf alkol saklama kabı, 51 farklı aromalarda alkol kiti, 275 boş içki şişesi, 10 bin 300 dolu ve boş makaron ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.B. ve F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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