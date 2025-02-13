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        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan zanlı yakalandı

        Kütahya'da, eşini tornavidayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:44
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        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan zanlı yakalandı
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        Kütahya'da, eşini tornavidayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Y.G. (45) Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak'taki apartmanda kendisinden ayrı yaşayan eşi G.G.'nin (46) yanına giderek henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Bir süre sonra Y.G. yanında getirdiği tornavidayla eşini yaralayıp, evden uzaklaştı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının aldığı tornavida darbeleriyle vücudunun 18 yerinden yaralandığı belirlendi.

        Polis ekiplerince yakalanan Y.G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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