Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi

        Kütahya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi
        ABONE OL

        Kütahya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi.

        Kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyeleri, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen eylem için Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu söyledi.

        ABD ve Batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden geldiğini vurgulayan Yenipazar, şöyle devam etti:

        "Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor. Gazze'yi satın almaktan, Gazze'yi ABD yetkisi altına almaktan söz ederken, kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor."

        Yenipazar, Filistinliler için kendi toprakları olan Gazze'den çıkarılıp başka ülkelere gönderilme planlarının yapıldığını hatırlatarak, "Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine diyoruz ki, 'Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır. İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır." diye konuştu.

        Tüm dünyanın İsrail'e tepki göstermesi gerektiğine dikkati çeken Yenipazar, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesinin önemini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TMSF'den kayyım açıklaması
        TMSF'den kayyım açıklaması
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Tartıştığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaralayan şüpheli, tutuklandı
        Tartıştığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaralayan şüpheli, tutuklandı
        Kütahya'da öğretmen boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası...
        Kütahya'da öğretmen boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası...
        Kütahya'da yüzüncü kez kan veren doktor kan bağışının önemine dikkati çekti
        Kütahya'da yüzüncü kez kan veren doktor kan bağışının önemine dikkati çekti
        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan zanlı yakalandı
        Kütahya'da karısını tornavidayla yaralayan zanlı yakalandı
        Ceset sandılar, cansız manken çıktı
        Ceset sandılar, cansız manken çıktı