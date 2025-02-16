Kütahya'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi

Kütahya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi.

Kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyeleri, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen eylem için Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu söyledi.

ABD ve Batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden geldiğini vurgulayan Yenipazar, şöyle devam etti:

"Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor. Gazze'yi satın almaktan, Gazze'yi ABD yetkisi altına almaktan söz ederken, kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor."

Yenipazar, Filistinliler için kendi toprakları olan Gazze'den çıkarılıp başka ülkelere gönderilme planlarının yapıldığını hatırlatarak, "Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine diyoruz ki, 'Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır. İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır." diye konuştu.

Tüm dünyanın İsrail'e tepki göstermesi gerektiğine dikkati çeken Yenipazar, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesinin önemini vurguladı.