Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 3 aylık hamile kadın tedaviye alındı

        Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 3 aylık hamile kadın tedaviye alındı
        ABONE OL

        Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki baba evine giden Firdevs K. (19) ile eve gelen eşi Yaşar K, (20) arasında tartışma çıktı.

        Olayın büyümesi üzerine Yaşar K, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Firdevs K'ye ateş edip olay yerinden otomobille kaçtı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Firdevs K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayı gerçekleştiren Yaşar K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sultanbağı Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kütahya'da otomobilin çarptığı ambulansın devrildiği kaza KGYS kameralarınc...
        Kütahya'da otomobilin çarptığı ambulansın devrildiği kaza KGYS kameralarınc...
        Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
        Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
        Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi ağır tonajlı araç trafiğine kapatıld...
        Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi ağır tonajlı araç trafiğine kapatıld...
        Kütahya'da SOGEP projesiyle kaynakçılar sanal gerçeklik ortamında deneyim k...
        Kütahya'da SOGEP projesiyle kaynakçılar sanal gerçeklik ortamında deneyim k...
        Kütahya'dan 7 milyon çift ayakkabı tabanı ihraç ediyorlar
        Kütahya'dan 7 milyon çift ayakkabı tabanı ihraç ediyorlar