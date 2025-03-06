Kütahya'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kütahya'da dolandırıcılık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.
Kütahya’da dolandırıcılık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çalışma kapsamında hakkında dolandırıcılık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 38 yaşındaki K.A'nın adresini belirledi.
Pazarlar Fatih Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.A'yı gözaltına aldı.
K.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
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