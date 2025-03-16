Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki farklı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik yapılan çalışmada İ.K, H.G. ve A.Ç'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şahısların ikametinde yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ayrıca Kütahya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine de harekete geçen ekipler, O.Ç'nin üzerinde yaptığı aramalarda 544 sentetik ecza ile 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Her iki olayın şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.