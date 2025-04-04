Kütahya'da devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

N.K. idaresindeki 31 APJ 75 plakalı tır, Gediz - Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek, Ramazan Şakir Yılmaz'ın (21) kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

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