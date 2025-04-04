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        Kütahya'da devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:08
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        Kütahya'da devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı.

        N.K. idaresindeki 31 APJ 75 plakalı tır, Gediz - Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek, Ramazan Şakir Yılmaz'ın (21) kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tırın altında kalan otomobil sürücüsü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan baba İbrahim Yılmaz (50) ise sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü N.K, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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