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        17 Yaş Altı Türkiye Güneş Şampiyonası, Kütahya'da başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:21 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:35
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        17 Yaş Altı Türkiye Güneş Şampiyonası, Kütahya'da başladı
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

        Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 65 farklı ilden binin üzerindeki sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, törende yaptığı konuşmada, sporcuları yetiştiren aileleri ile antrenörlerini tebrik etti.

        Gençlerin sporla uğraşmasını kıymetli bulduğunu belirten Bayırcı, "Türkiye olarak son 22 yıldır hemen her alanda önemli işler başardık. Sadece sporda değil, bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

        Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı da Kütahya'nın önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

        Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Gürol Güzey de 17 yaşında şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

        Mehter takımının gösteri sunduğu şampiyona 8 Nisan'da tamamlanacak.

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