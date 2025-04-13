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        Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları Kütahya'da yapıldı

        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Okullar Arası Tekvando Yıldızlar Grup Müsabakaları Yarı Final müsabakaları Kütahya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:08
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        Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları Kütahya'da yapıldı
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        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Okullar Arası Tekvando Yıldızlar Grup Müsabakaları Yarı Final müsabakaları Kütahya’da gerçekleştirildi.

        Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 21 ilden 451 sporcu katıldı.

        Sporcular Türkiye finalleri için mücadele etti.

        Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

        Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Türkiye çapındaki bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Müsabakaların sorunsuz tamamlandığını aktaran Küçük, “Sporcularımızın yakınları ve Kütahya halkımızın destekleriyle organizasyonumuzu tamamladık. Sporcularımız burada güzel balarılar elde etti. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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