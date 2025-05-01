Kütahya'da sağanak etkili oldu

Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

İl merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl, Yunus Emre, Yenidoğan ve Cumhuriyet mahallelerinde binaların zemin katlarında su baskınlarına yol açtı.

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