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        Kütahya'da kurbanlık satışlarının yapılacağı pazar açıldı

        Kütahya'da kurbanlık satışları için hazırlanan Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınındaki "Canlı Hayvan Pazarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:54
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        Kütahya'da kurbanlık satışlarının yapılacağı pazar açıldı
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        Kütahya'da kurbanlık satışları için hazırlanan Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınındaki "Canlı Hayvan Pazarı" açıldı.

        Belediye Başkan Eyüp Kahveci, pazarın açılışında yaptığı konuşmada, canlı hayvan pazarını kurbanlık satışları için hazır hale getirdiklerini söyledi.

        Bayramların birlik ve beraberliği sağlayan önemli günler odluğunu da dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

        "Pazarımızdaki 481 padok üreticilerimiz için hazırlandı. Burası, 1500 büyükbaş ve 10 bin küçükbaşın satışının yapılabileceği bir kapasiteye sahiptir. Hemşerilerimizin kurban ibadetlerini en sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli önlemlerimizi aldık. Kurban satış pazarımız bayramın üçüncü gününe kadar açık kalarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Kütahya’mızda hijyenik koşullarda 10 kurbanlık kesim yerimiz de belirlendi."

        Kahveci, kurbanlıkların belirlenen alanlarda ehil kişilerce usulüne uygun olarak kesilmesinin uygun olacağını sözlerine ekledi.

        Protokol üyeleri, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından yapılan duanın ardından açılışı yapılan pazarı gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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