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        "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" Hayme Ana Türbesi'nden başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", 81 ilden öğrencilerin katılımıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:16
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        "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" Hayme Ana Türbesi'nden başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", 81 ilden öğrencilerin katılımıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

        Geziyle gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amaçlanıyor.

        81 ilden 300 öğrencinin yer aldığı gezi, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki kabrinden başladı.

        Hayme Ana'nın türbesinde dua eden öğrencilere Osmanlının kuruluşuyla ilgili bilgi verilerek mehter ve okçuluk gösterileri sunuldu.

        Kütahya Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, yaptığı konuşmada, gezide ecdat tarafından miras bırakılan kültürel değerleri görme imkanına sahip olduklarını söyledi.

        Domaniç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Naci Uzuncan da Gençlik ve Spor Bakanlığına böylesine önemli bir program gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

        Domaniç Kütüphanesi Müdürü Veysel Karataş, öğrencilere Hayme Ana'nın önemini anlattı. Domaniç ilçesi Karaköy imam hatibi Ferhat Kızıltaş Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

        Program kapsamında sırasıyla Bilecik'teki Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi, Bursa'daki Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami, Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri, Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi, Merkez Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gezilecek.

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