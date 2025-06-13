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        Kütahya'da ADEM kursiyerlerinin sergisi açıldı

        Kütahya'da Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:08
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        Kütahya'da ADEM kursiyerlerinin sergisi açıldı
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        Kütahya'da Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin sergisi açıldı.

        Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM tarafından yıl boyunca çeşitli kurslara katılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler, Zafer Meydanı'nda açıldı.

        Sergide, ahşap kutular ve tepsiler, makrome duvar süsleri, amigurumi oyuncaklar, nakış işlemeli ürünler, ev dekorasyon objeleri, çini tabaklar, panolar ve hediyelik eşyalar gibi birçok alanda üretilmiş el emeği eserler yer aldı.

        Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, açılışta yaptığı konuşmada, ADEM'in çalışmalarının sosyal kalkınmadaki rolüne dikkati çekti.

        2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yavaşi, şöyle devam etti:

        "Aile Destek Merkezlerimizin işlevi ve etkisi bizim için çok önemli. Buradaki kursiyerlerimiz, el emeği göz nuru geleneksel el ürünlerini başarılı bir şekilde yapmışlar. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezimizdeki öğreticiler tarafından bu kurslar verilmektedir. Bu imkanlar verildiğinde ne kadar güzel şeyler ortaya çıktığını, kursiyerlerimizin ne güzel çalışmalar yaptıklarını görmüş olduk. Kursiyerlerimizin hepsini ayrı ayrı kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizler burada çok güzel işler başarıyorsunuz. Biz de devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız ve destekçisiyiz."

        ADEM Koordinatörü Aliye Özkul Yılmaz da 4 usta öğretici ve 2 kreş öğretmeni ile hizmet verilen kurslara 50'ye yakın kursiyer kadının katıldığını, 33 kursiyerin sertifika aldığını söyledi.

        Yılmaz, yapılan çalışmayla kadınlara meslek edindirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

        Yavaşi ve beraberindekiler sergiyi gezerek ürünleri inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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