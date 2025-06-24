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        Kütahya'da yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

        Kütahya'da yangın çıkan bir apartman dairesinde mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:01
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        Kütahya'da yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
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        Kütahya'da yangın çıkan bir apartman dairesinde mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Cemal Arslan Sokak'taki bir aparmanın 3. katında bulunan dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan ve yatağa bağımlı olan Huriye C'yi (75) kurtardı.

        Dumandan etkilenen yaşlı kadın, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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