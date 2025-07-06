YediHilal Derneğinin 8. Dağ Kampı Kütahya'da düzenlendi

YediHilal Derneğinin geleneksel Dağ Kampı'nın 8'incisi Kütahya'da gerçekleştirildi.

Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'deki Zafer Anıtı'nda düzenlenen Dağ Kampı'na, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 700 kişi katıldı.

Dün başlayan kampta, çadırlar kuruldu, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

İkinci günde ise kamp ateşi yakılarak tiyatro gösterileri sunuldu ve konser düzenlendi.

YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir ilde kamp düzenlediklerini, bu yıl da geleneksel kamplarının 8'incisini Kütahya’da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kampları, Orta Asya geleneğinden esinlenerek bir oba mantığıyla çadır kurarak yaptıklarını dile getiren Paçacı, şöyle devam etti:

"Kamplarımızı, teşkilat mensuplarımızın bir araya gelerek muhabbeti, kardeşliği ve istişare paylaşımı yaptıkları bir ortam şeklinde yapıyoruz. Burada genç kardeşlerimizin ilgisini çeken ticaret, yapay zeka, spor gibi ilgi oturumları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda buraya katılan bütün illerden gelen kardeşlerimizin arasındaki samimiyet ve muhabbet de artıyor. Temel niyetimiz ve amacımız YediHilal kardeşliğinin kalbileşmesi. Yapılan söyleşi ve oturumlarla da manevi ve ilmi birikimi artırmayı hedefliyoruz."