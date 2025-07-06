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        YediHilal Derneğinin 8. Dağ Kampı Kütahya'da düzenlendi

        YediHilal Derneğinin geleneksel Dağ Kampı'nın 8'incisi Kütahya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 00:21 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:21
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        YediHilal Derneğinin 8. Dağ Kampı Kütahya'da düzenlendi
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        YediHilal Derneğinin geleneksel Dağ Kampı'nın 8'incisi Kütahya'da gerçekleştirildi.

        Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'deki Zafer Anıtı'nda düzenlenen Dağ Kampı'na, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 700 kişi katıldı.

        Dün başlayan kampta, çadırlar kuruldu, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

        İkinci günde ise kamp ateşi yakılarak tiyatro gösterileri sunuldu ve konser düzenlendi.

        YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir ilde kamp düzenlediklerini, bu yıl da geleneksel kamplarının 8'incisini Kütahya’da gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Kampları, Orta Asya geleneğinden esinlenerek bir oba mantığıyla çadır kurarak yaptıklarını dile getiren Paçacı, şöyle devam etti:

        "Kamplarımızı, teşkilat mensuplarımızın bir araya gelerek muhabbeti, kardeşliği ve istişare paylaşımı yaptıkları bir ortam şeklinde yapıyoruz. Burada genç kardeşlerimizin ilgisini çeken ticaret, yapay zeka, spor gibi ilgi oturumları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda buraya katılan bütün illerden gelen kardeşlerimizin arasındaki samimiyet ve muhabbet de artıyor. Temel niyetimiz ve amacımız YediHilal kardeşliğinin kalbileşmesi. Yapılan söyleşi ve oturumlarla da manevi ve ilmi birikimi artırmayı hedefliyoruz."

        YediHilal Derneği Kütahya Temsilcisi Hakan Gölpınar da 60 farklı ilden yaklaşık 700 teşkilat mensubunu Kütahya'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Kampa söyleşi için katılan eğitimci yazar Muhammet Yazıcı ise doğa ile iç içe bir kampta bulunduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

        Geleneksel kamp, sabah saatlerinde sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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