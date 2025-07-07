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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:17
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu iki aracı kent merkezi yakınlarında durdurarak yakaladı.

        Narkotim ekiplerinin araçlarda yaptıkları aramada, 1947 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.G, S.D, S.K. ve C.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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