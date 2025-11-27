Kütahya'da bacağında kırık bulunan kişi, mikrocerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştu

Kütahya'da bacağında kırık bulunan kişi, Kütahya Şehir Hastanesinde uygulanan ve 15 saat süren operasyonda ileri düzey mikrocerrahi yöntemiyle tedavi edildi.

Geçirdiği trafik kazasında sağ bacak kaval kemiğinde kırık oluşan 23 yaşındaki Sinan Çakmak, Kütahya Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'ne başvurdu.

Çakmak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğretim üyeleri ve Kütahya Şehir Hastanesi hekimlerince Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde uygulanan ileri düzey mikrocerrahi yöntemiyle tedavi altına alındı.

KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kaan Öner ve Kütahya Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nden Uzman Dr. Servet Yekta Aydın tarafından gerçekleştirilen 15 saatlik zorlu operasyonda Çakmak'ın sağlam bacağındaki fibula kemiği ve ilgili cilt dokusu, damarlarıyla birlikte serbest şekilde hasarlı bölgeye nakledildi.

Çakmak'ın sağlığa kavuştuğu operasyonla ilgili bilgi veren Uzman Dr. Servet Yekta Aydın, gerçekleştirdikleri işlemin ileri düzey mikrocerrahinin bilgi ve deneyimi gerektiren, Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen bir yöntem olduğunu belirtti.