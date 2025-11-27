Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da bacağında kırık bulunan kişi, mikrocerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştu

        Kütahya'da bacağında kırık bulunan kişi, Kütahya Şehir Hastanesinde uygulanan ve 15 saat süren operasyonda ileri düzey mikrocerrahi yöntemiyle tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da bacağında kırık bulunan kişi, mikrocerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da bacağında kırık bulunan kişi, Kütahya Şehir Hastanesinde uygulanan ve 15 saat süren operasyonda ileri düzey mikrocerrahi yöntemiyle tedavi edildi.

        Geçirdiği trafik kazasında sağ bacak kaval kemiğinde kırık oluşan 23 yaşındaki Sinan Çakmak, Kütahya Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'ne başvurdu.

        Çakmak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğretim üyeleri ve Kütahya Şehir Hastanesi hekimlerince Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde uygulanan ileri düzey mikrocerrahi yöntemiyle tedavi altına alındı.

        KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kaan Öner ve Kütahya Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nden Uzman Dr. Servet Yekta Aydın tarafından gerçekleştirilen 15 saatlik zorlu operasyonda Çakmak'ın sağlam bacağındaki fibula kemiği ve ilgili cilt dokusu, damarlarıyla birlikte serbest şekilde hasarlı bölgeye nakledildi.

        Çakmak'ın sağlığa kavuştuğu operasyonla ilgili bilgi veren Uzman Dr. Servet Yekta Aydın, gerçekleştirdikleri işlemin ileri düzey mikrocerrahinin bilgi ve deneyimi gerektiren, Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen bir yöntem olduğunu belirtti.

        Hastanın dış merkezlerde 12 kez ameliyat edildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

        "Hastamız bize başvurduğunda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ortak bir ameliyat için Kütahya Şehir Hastanemizdeki kliniğe yönlendirildi. Yaptığımız ortak ameliyatla hasarlı kemik dokusu ve içerideki kaynamamış olan materyaller çıkarılarak sağlam bacağından hem kemik hem de yağlı ve cilt dokusu nakil edildi. Ameliyatın şu an birinci haftasındayız ve dokumuz tutmuş gözükmekte. Hastamızın iyileşme sürecini hocalarımızla beraber takip ediyoruz."

        KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kaan Öner de Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanabilecek bir vaka olduğunu söyledi.

        Operasyonun başarısı nedeniyle hekimleri tebrik eden KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise böylesine zorlu bir ameliyatın başarıyla sonuçlanmasının üniversitesinin sağlık hizmetlerindeki yetkinliğini ve bölgesel katkısını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri

        Benzer Haberler

        Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kitaplarla buluştu
        Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kitaplarla buluştu
        Gediz Murat Dağı'nda gençlik buluşması
        Gediz Murat Dağı'nda gençlik buluşması
        Altıntaş Zafer İlkokulu'nda özel öğrencilerin sabah sporu coşkusu
        Altıntaş Zafer İlkokulu'nda özel öğrencilerin sabah sporu coşkusu
        Zirai don desteklemeleri çiftçiye can simidi oldu
        Zirai don desteklemeleri çiftçiye can simidi oldu
        Kütahya'nın şaheseri: Yeşil Camii Kentin kültürel mirasında önemli bir yere...
        Kütahya'nın şaheseri: Yeşil Camii Kentin kültürel mirasında önemli bir yere...
        Kütahya'da 'Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim' programı
        Kütahya'da 'Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim' programı