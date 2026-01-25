Habertürk
Habertürk
        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:10
        Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Caddesi'nde mobilya atıklarının yer aldığı bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerinde itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

