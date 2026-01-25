Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Caddesi'nde mobilya atıklarının yer aldığı bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerinde itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
