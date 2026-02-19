Canlı
        Kütahya'da eTwinning projelerinde derece alanlar ödüllendirildi

        Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen eTwinning projelerinde başarı elde edenlere ödül verildi.

        Giriş: 19.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:10
        Kütahya'da eTwinning projelerinde derece alanlar ödüllendirildi
        Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen eTwinning projelerinde başarı elde edenlere ödül verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Törende konuşan Yılmaz, eTwinning'in yalnızca proje sunumundan ibaret olmadığını söyledi.

        Projenin eğitimin kültürel, kültürel birikimin ve değerlerin uluslararası platformlarda temsil etme olanağı sunduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "eTwinning bu konuda o yüzden çok önemli. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bir tuşla diğerindesiniz. Bir anda aynı sınıftasınız. Arkadaki bir görsel, kullandığınız bir cümle, yaptığınız bir hareket, başınıza taktığınız bir eşarp ya da omzunuza attığınız bir fular çok şey ifade ediyor. Duruşunuz, bakışınız, evet, bizi anlatıyor. Bu medeniyetin kültürlerini, sahip olduğumuz yüce değerleri, her şeyi anlatıyor. Ve o yüzden sayının artması beni sevindiriyor, mutlu ediyor."

        Proje koordinatörü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz ise projeye katılımın her geçen yıl arttığını belirterek, "Geçen yıl 4 okulumuz kalite etiketi almışken bu yıl 11 okulumuz Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazandı. Toplam 287 öğretmen ve okulumuza bu etiketi verdik. Bu yıl ayrıca ona yakın öğretmenimiz ulusal çalıştaya davet edildi. Bu da bizim için çok önemli bir başarı örneği oldu." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kalite etiketi almaya hak kazanan okullar ve öğretmenlere sertifikaları verildi.

        Program, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

