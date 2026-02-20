Canlı
        Kütahya'da "Ümmet İftarı"nda yüzlerce kişi yer sofrasında buluştu

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen "Ümmet İftarı" programının 12'ncisi, tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi.

        Giriş: 20.02.2026 - 20:17 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:17
        Kütahya'da "Ümmet İftarı"nda yüzlerce kişi yer sofrasında buluştu
        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen "Ümmet İftarı" programının 12'ncisi, tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi.

        Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve Müslümanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, cami içinde kurulan yer sofralarında bir araya gelen vatandaşlar hurma, su, ayran ve simit ile iftar yaptı.

        Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, iftar programının bu yıl 12'nci kez düzenlendiğini hatırlatarak, mütevazı iftar sofrasının ümmet bilincini tazelediğini söyledi.

        Kütahya'da olduğu gibi Türkiye'nin birçok ilinde "Ümmet İftarı" düzenlendiğini belirten Yenipazar, "Bugün de yine aynı şekilde Kütahya Ulu Cami’mizde bu iftarı birlikte halkımızla inşallah yapmak üzere toparlanmış durumdayız. Elhamdülillah her sene Kütahyalı kardeşlerimizle, çocuklar olsun, bayanlar olsun, erkekler olsun hep beraber bir araya geliyoruz ve bu iftarımızı gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

        Yenipazar, amaçlarının birlik ve beraberliği sürdürmek olduğunu ifade ederek, "Yeryüzünde bugün ümmetin en çok ihtiyacı olan şey birlik. Birliğimizin en kısa sürede gerçekleşmesi ve bu birlikle bir dirliğin, yeniden bir dirilişin ortaya çıkması için bu gayretler ve çabalar ortaya konuluyor." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Etkinlik, Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon'un yaptığı duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

