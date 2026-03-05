Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da telefonla dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da telefonla dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 zanlı, kentte ikamet eden 3 kişiyi, telefonla arayıp isimlerinin suç dosyasında yer aldığını belirterek, suçluların yakalanması için iletecekleri banka hesaplarına para yatırılması talebinde bulundu.

        Ulaştırılan banka hesabına 1 milyon 860 lira yatıran 3 mağdur, bir süre sonra dolandırıldıklarını anladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

        Polis, paranın yatırıldığı hesaptaki 860 bin liraya bloke koydurarak bu miktarın dolandırıcıların eline geçmesini engelledi.


        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 2 şüpheliyi İstanbul'daki bir banka şubesinden yatırılan parayı çekmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar, Kütahya'ya getirildi.

        İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Kütahya Sosyal Bilimler Lisesinin projesi Türkiye'nin en iyi 10 projesi ara...
        Kütahya Sosyal Bilimler Lisesinin projesi Türkiye'nin en iyi 10 projesi ara...
        Kütahya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri minik öğrencileri ağırl...
        Kütahya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri minik öğrencileri ağırl...
        Kütahya'da 'Küçükler Bilek Güreşi İl Birinciliği' tamamlandı
        Kütahya'da 'Küçükler Bilek Güreşi İl Birinciliği' tamamlandı
        Kütahya Belediye Meclisi'nde 57 gündem maddesi görüşüldü, 4 madde reddedild...
        Kütahya Belediye Meclisi'nde 57 gündem maddesi görüşüldü, 4 madde reddedild...
        Kütahya'da imam hatip lisesi öğrencileri ramazanda camilerde mesleki tecrüb...
        Kütahya'da imam hatip lisesi öğrencileri ramazanda camilerde mesleki tecrüb...
        Bariyerleri aşıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
        Bariyerleri aşıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü