Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri minik öğrencileri ağırlıyor

        Kütahya'da, Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Ramazan Şenlikleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri minik öğrencileri ağırlıyor

        Kütahya’da, Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri kapsamında “Ramazan Şenlikleri” düzenlendi.

        Linyit Ortaokulu Spor Salonu’nda oluşturulan özel etkinlik alanında gerçekleştirilen programda, kentin dört bir yanından gelen ilkokul birinci sınıf öğrencileri bir araya geldi. Geleneksel Türk kültürünün yaşatılmasının hedeflendiği etkinlikte çocuklar ramazan davulcusu manileri ve Nasreddin Hoca hikayeleri eşliğinde kültürel bir yolculuğa çıktı.

        Şenlik kapsamında kurulan tematik atölyelerde öğrenciler, ramazan feneri yapımı, boyama etkinlikleri ve çeşitli el sanatları çalışmalarına katılarak el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

        Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen projeyle ilgili yaptığı açıklamalarda, programın Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandığını söyledi.

        Ramazan ayının Kütahya’daki okullarda da dolu dolu yaşandığını belirten Topuz, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın koordinesindeki etkinliklerimizi okullarımızda titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda spor salonumuzda hazırladığımız alanda, ilimizde eğitim gören birinci sınıf öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Minik yavrularımız, öğretmenlerinin rehberliğinde ramazan ayının güzelliklerini ve değerlerimizi bizzat tecrübe ediyorlar."

        Topuz, etkinliklere dair veli ve öğrencilerden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, şenliklerin 4 gün boyunca devam edeceği bilgisini verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da 'Küçükler Bilek Güreşi İl Birinciliği' tamamlandı
        Kütahya'da 'Küçükler Bilek Güreşi İl Birinciliği' tamamlandı
        Kütahya Belediye Meclisi'nde 57 gündem maddesi görüşüldü, 4 madde reddedild...
        Kütahya Belediye Meclisi'nde 57 gündem maddesi görüşüldü, 4 madde reddedild...
        Kütahya'da imam hatip lisesi öğrencileri ramazanda camilerde mesleki tecrüb...
        Kütahya'da imam hatip lisesi öğrencileri ramazanda camilerde mesleki tecrüb...
        Bariyerleri aşıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
        Bariyerleri aşıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
        Çavdarhisar Kaymakamı Ak, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gel...
        Çavdarhisar Kaymakamı Ak, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gel...
        Kütahya'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
        Kütahya'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı