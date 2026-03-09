Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 02:19
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


        Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda B.Y. idaresindeki 42 AVV 449 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü B.Y, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

