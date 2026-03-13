Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Kütahya'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Hisar Mahallesi Emniyet Caddesi'nde İsmail Y'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Domaniç Belediyesi ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Çatıda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

