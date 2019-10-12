Gediz MYO’dan Barış Pınarı Harekatı'na Destek

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçede düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliklerinde, hem yürüyüşe hem de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek etkinliğine katıldı.

Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler kapsamındaki yürüyüşe Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, Belediye Meclis Üyesi Sait Aydemir, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılan Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı’nı sürdüren askerleri unutmadı. Etkinlik kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek için Belediye Hizmet Binası önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okundu. Ardından da kahraman Mehmetçikler için Fetih Suresi okundu ve dualar edildi.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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