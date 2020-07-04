Vişnenin kilo fiyatında 9 yılda 50 kuruş artış oldu

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarların vişnenin kilosunu 2 TL’den almaya başlaması vişne üreticilerini memnun etmedi.

Bu yıl vişne alımlarına 2 TL’den başlanmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen vişne üreticileri,” 2011 yılında vişnenin kilosunu 1.50 TL’den sattık. Maliyetler sürekli artarken, vişne fiyatlarında 9 yılda 50 kuruş artış olması vişne üretimini sekteye uğratacaktır. Korona virüs (Covid19) sürecinde vişne toplamak için işçi bulmamız zaten zor. İşçi bulsak bile tüccarın verdiği fiyat çalıştıracağımız işçinin yevmiyesini karşılamaz. Bu nedenle ihtiyaç fazlası vişneleri dalında çürümeye bırakmak zorunda kalacağız ” dediler.

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