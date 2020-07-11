Aslanapa'da yonca üretiminde bir ilk

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 350 dekar arazide İl Özel İdaresi destekli olarak 2 kez yonca hasadı yapılması hedeflendiği açıklandı.

Aslanapa İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamda, ''İl Özel idaresi bütçesinden karşıladığımız ilçemiz Ortaca köyümüzdeki 350 dekar arazide uygulanan yonca projemizde tarlalarımız yeşeriyor. Ayrıca bu yıl ilk defa uygulayacağımız tek yılda 2 hasat projemiz ve diğer projelerimiz ile tarıma ve çiftçimize Özel İdare Müdürülüğü olarak tam destek vermeye devam edeceğiz.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi dilerim'' dedi.

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